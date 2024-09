Ce lundi sur Attitude c’est la grande rentrée de Chut on écoute la télé avec le parrain de cette nouvelle saison le chanteur Joseph Kamel

2 septembre 2024 Antenne

Egalement, en invité pour les coups de coeur télé :

– Michèle Bernier et Antoine Hamel pour le grand retour de la stagiaire sur France 3,

– Frédéric Bouraly pour la rentrée de Scènes de ménages,

– La Charentaise Anne Charrier pour l’arrivée de la mini série l’éclipse sur France 2,

– Elyorissa dans Ici tout commence,

Ella Philippe alias Nisma dans « Plus belle la vie encore plus belle »… »

Jerome