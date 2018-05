Ce samedi 19 Mai dans le cadre du championnat de France de Nationale 1 l’US Saintes reçoit le Stade Valeriquais Handball.

18 mai 2018 Antenne Events

« Ce samedi 19 Mai dans le cadre du championnat de France de Nationale 1 l’US Saintes reçoit le Stade Valeriquais Handball.

Dos au mur pour sauver leur place en national 1, les Fox doivent absolument l’emporter face à des normands préparé pour l’exploit. A cette occasion l’US Saintes aura besoin de s’appuyer sur un public record pour terrasser leur valeureux adversaire au Grand Coudret et conserver l’espoir du maintien !

Dans une ambiance de feu, Saintes-Stade Valeriquais c’est à suivre en direct et en exclusivité dès 20h45 ce samedi 19 Mai sur Radio Attitude et www.attitudefm.com »

Jerome