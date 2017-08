Ce weekend, à l’occasion de la foire exposition de Mansle, sur l’hippodrome le Champion, Attitude délocalise ses studios et vous donne rendez-vous en direct pour le premier événement de la rentrée !!!

Samedi après-midi écoutez-nous et retrouvez-nous depuis le village de la foire exposition.

Partenaires, associations, artisans, commerçants et les talents manslois du grand concours seront nos invités ! »

