6 octobre 2016 Antenne

« C’est jeudi et ce soir Attitude sort les platines pour Electro Sound Session en partenariat avec Dancefloorconceptbooking.

Chaque semaine, un Dj de la nouvelle Région Aquitaine s’installe aux platines d’#Attitude pour une heure de mix.

Ce soir, pour la première fois c’est Frejaville Julien qui propose sa sélection !

Amoureux depuis toujours de la musique, Frejaville Julien est né en Corrèze, mais a grandi en Charente . Depuis son enfance, il a su se forger « une oreille » pour repérer les hits.

Ses sets à la fois l’Electro House,techno,Dance/Progressive & Afro font l’unanimité. Il a du style à la française et sait parfaitement réunir les meilleurs mix.

Depuis quelques années, Frejaville Julien a su mener a son terme des projets prometteurs comme une webradio « Klubbing Mix Station » qui va re-ouvrir très prochainement ! Il compose et remixe depuis quelques années des tracks des années 80/90 et même 2000,principalement en Hands’up ou en Electro

Les tournées dans les discothèques de l’hexagone ne lui font pas peur,puisqu’il a mixé dans des lieux mythiques comme : Le Moulin de La Courée, Le Xobam (Casino de Royan) (DJ Résident pendant quelques mois), Le Loft,

