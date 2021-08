C’est l’heure de la rentrée pour Chut on écoute la télé : rendez-vous le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

30 août 2021 Emissions

En invité :

– Miss France 2019 Vaïmalama Chavès,

– Une page spéciale festival du film Francophone d’Angoulême avec l’une des membres du jury Noémie Schmidt, le palmarès et l’équipe du film “Une histoire d’amour et de désir”,

– Mise en valeur du valois de diamant u festival qui sort en salles mercredi, la réalisatrice Leyla Bouzid, Sami Outalbali et Zbeida Belhajamor

– enfin le film vient de sortir “La terre des hommes” le réalisateur Nael Marandin, Diane Rouxel et Finnegan Oldfield seront au micro d’Attitude ! »

