27 novembre 2017 Antenne Emissions

« Chaque lundi à 13h et mardi à 19h, Attitude vous propose « Chut on écoute la télé » avec de nombreux invités.

Au sommaire de cette semaine :

Nawelle Madani pour son film « c’est tout pour moi »,

Catherine Marchal pour le lancement de la série « on va s’aimer » sur France 2,

Ingrid Chauvin sera de retour avec nous pour fêter le 100ème épisode de demain nous appartient,

Christian des 12 coups de midi sera notre invité pour la sortie de son livre,

le réalisateur Thierry Klifa et l’acteur Nicolas Duvauchelle pour le film « tout nous sépare » toujours en salles

A venir en décembre, nous recevrons : Firmine Richard, Elodie Frégé, Miss France Alicia Ayliès et de nombreuses surprises »

