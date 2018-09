Chaque lundi à 13h et mardi à 19h, écoutez Chut On Ecoute la Télé sur Attitude !

17 septembre 2018 Emissions

Chaque lundi à 13h et mardi à 19h, écoutez Chut On Ecoute la Télé sur Attitude !

Cette semaine, au sommaire de l’émission spécial Festival de la Fiction TV de la rochelle :

Mathieu Madénian,

Marie Gillain,

Anne Viaud responsable de la fiction à TF1,

Fabrice de la patellière directeur de la fiction à canal+,

Stéphane Strano (directeur du festival),

Christophe Charrier,

Tiphaine Daviot,

Lola Créton,

Benjamin Voisin,

Jean-Marc Brondolo,

Fanny Herrero,

Frédéric Pierrot

puis notre spéciale « illetré » diffusé mardi sur france 3 avec nos invités Jean pierre améris et Sabrina Ouazani… »

Jerome