Chaque semaine Attitude vous propose Chut on écoute la télé avec Alain JEANNE !!!! tous les lundis à 13h et mardis à 19h !!!

26 mars 2018 Antenne Emissions

Au programme cette semaine :

* Emmanuel Gilibert et Arnaud Ducret pour la sortie du film les dents pipi et au lit

* Firmine Richard pour le rêve français

*Alexis Marrant pour le documentaire jeunesse à vendre sur France 5

* Melissa Theuriau et Ketty Rios Palma pour le très beau documentaire « itinéraire d’un enfant placé » sur Arte »

