Chaque semaine sur Attitude découvrez Chut On Ecoute la télé pour toute l’actu ciné, télé et média

7 octobre 2024 Emissions

« Chaque semaine sur Attitude découvrez Chut On Ecoute la télé pour toute l’actu ciné, télé et média :

Actu télé :

– Bientôt la nouvelle édition de la Star Academy, l’ex élève Margot Abate viendra parler de ses souvenirs, de ses projets, son nouveau single…

– Monsieur Parizot avec Patrick Paroux et Clémence Lassalas,

– Mayel Elhajaoui et Nelly Lawson Pour « Demain nous appartient « ,

– Iñaki Lartigue viendra parler de son personnage Samuel dans « Plus belle la vie encore plus belle »… »

– Présentation du festival Créatvty de Sète… »

Jerome