Chut on Ecoute la Télé accueille cette semaine en invité

16 novembre 2020 Emissions

« Chut on Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude :

Chut on Ecoute la Télé accueille cette semaine en invité :

– Aurélie Cabrel pour présenter le très beau livre disque “Zélie La pirate”

Coups de cœur télé avec

– Loup Denis Elion pour “coup de foudre a Bangkok” sur TF1,

– Benjamin Baroche alias Teyssier dans “Ici tout commence” pour nous parler de son personnage,

– Catherine Benguigui débarque dans “Demain nous appartient” et jouera Mona la maman de Georges,

– Jean François Méplon réalisateur du documentaire “le pont de ré, le pont de tous les records “diffusé mercredi prochain sur RMC découverte,

– Puis zoom en fin d’émission sur la nouvelle plateforme SALTO, son directeur Général Thomas Follin nous dira tout… »

Jerome