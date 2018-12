Chut On écoute la télé avec Alain JEANNE tous les lundis à 13 heures et mardis à 19 heures sur Attitude !

17 décembre 2018

Cette semaine en invité :

– Patrick Cassir et Jonathan Cohen pour le film « Premières vacances »,

– le chanteur Antoine nous emmènera en voyage,

– on reviendra sur le parcours de Inès The Voice Kids 5

– et en invitée d’honneur la chanteuse Joyce Jonathan… »

