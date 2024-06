Chut On Ecoute la télé avec toute l’actualité ciné, télé et culture chaque semaine sur Attitude !

3 juin 2024 Emissions

En invité :

Sabrina Ouazani pour la sortie de “Kali” sur Prime Vidéo,

Jérémy Banster pour la série “Bugarach” sur France.tv,

Dounia Coesens pour “la doc et le véto”,

Spectacle avec Gaelle Gauthier et Arnaud Gidoin,

Le Professeur Laurent Carila (intervenant régulier à la télé et à la radio), pour son livre sur les addictions… »

