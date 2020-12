Chut on Ecoute la télé ce lundi à 13h et mardi à 19h sur Attitude !

21 décembre 2020 Emissions

« Chut on Ecoute la télé ce lundi à 13h et mardi à 19h sur Attitude !

Cette semaine au programme de cette émission de fête :

– Tentez votre chance à la dernière hôte de noël avec encore plus de 150€ de dvd et livres à gagner,

pour jouer, écouter l’émission et envoyer par sms votre nom, prénom, et le mot de passe donné à l’antenne au 0 780 999 430 (sms non surtaxé)

– Spéciale “I love you coiffure” avec Muriel Robin et Anne le Nen en invitées exceptionnelles

coups de cœur télé avec

– Benjamin Bourgois pour “un si grand soleil”

– Noémie Schmidt pour la série de OCS “3615 monique”

– Retour sur la victoire de Valentina à l’eurovision junior avec Valentina qui nous racontera son aventure et ses projets avec les kids united

– Pascal Légitimus qui viendra parler d’une belle idée cadeau pour noël l’alphabétisier” son dernier livre avec Gilbert Jouy… »

Jerome