9 octobre 2017 Antenne Emissions

« Chut on écoute la télé ce lundi sur Attitude de 13hà 14h.

En invité : Fabrice Eboué pour la sortie de son film “Coexister” dans les salles le 11 octobre, la jolie Maud Beckaer alias Ana Delcourt dans “Demain nous appartient”, France 3 consacrera sa soirée au harcèlement au travail mercredi 11 octobre et en invitée, l’héroïne du film “Harcelée” Armelle Deutsch, La série “Les grands” est de retour pour une saison 2 sur OCS Max Alain JEANNE recevra pour l’occasion le producteur Henri Debeurne, et les comédiens Théophile Baquet et Romane Lucas, et enfin dernière partie de l’émission consacré au téléfilm événement de TF1 “Quand je serais grande, je te tuerais” avec Laetitia Milot, Nicolas Gob et le propriétaire de la maison de Laetitia ils seront à l’antenne… »

