Chut on Ecoute la Télé chaque lundi à 13h sur Attitude et le mardi à 19 heures !

5 novembre 2018 Antenne Emissions

En invité cette semaine :

– Jean-Marie BIGARD pour nous présenter sa dernière tournée, ses prochaines dates en nouvelle Aquitaine, ses projets et la prochaine séance de dédicaces dans notre région,

– Ahmed SYLLA pour nous parler de son émission sur C8,

– Harry ROSELMACk entouré de Benoît RABILLE, Alix LUCRECE Alexandra NAOUM et Bérénice BENEZECH pour la sortie en E-cinéma ce vendredi du film « fracture »… »

