Chut On écoute la télé, chaque semaine sur Attitude !

25 novembre 2024 Antenne

A nouveau, de nombreux invités :

– L’équipe du film “Rabia” qui sort au cinéma ce mercredi avec la réalisatrice Mareike Engelhardt,

– L’équipe du film “En fanfare” qui sort également ce mercredi avec le réalisateur Emmanuel Courcol,

– Clara Morgane pour “Le cabaret de Clara Morgane” en tournée partout en France,

Actu télé :

– “ Ca c’est Paris” qui débarque sur France 2 avec Dominique Besnehard co producteur et comédien de la série,

– “Commandant Saint Barth” avec Joyce Bibring, Matthias Van Khache et Yannig Samot… »

