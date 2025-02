Chut on écoute la télé chaque semaine sur Attitude

17 février 2025 Antenne

« Chut on écoute la télé chaque semaine sur Attitude :

Actu télé, ciné et média avec en invité :

“Les Bodin’s en folie” sur M6 avec Vincent Dubois et Jean Christian Fraiscinet,

“Bref 2.0” avec Alice David,

“Mémoire vive” la nouvelle série de M6 avec Elisa Erka,

“Frotter Frotter” la nouvelle mini série de France 2 avec Karole Rocher, Eye Haïdara et Emilie Caen,

Actu ciné :

L’équipe du film “avec ou sans enfants” avec la réalisatrice Elsa Blayau, Syrus Shahidi, Adèle Galloy, Joséphine Draï et Julien Pestel… »

Jerome