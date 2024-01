Chut On Ecoute la télé chaque semaine sur Attitude !

15 janvier 2024 Emissions

« Chut On Ecoute la télé chaque semaine sur Attitude !

Au programme :

– Le film “la tête froide” avec le réalisateur Stéphane Marchetti et Florence Loiret Caille,

– Le film “Comme un prince” avec notamment les comédiens Mallory Wanecque et Ahmed Sylla,

Actu télé :

– La série “Sam” avec Fanny Gilles,

– “Benoit Génant officiel” avec Eric Lavaine, Esteban et Ornella Fleury… »

Jerome