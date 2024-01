Chut On écoute la télé chaque semaine sur Attitude

« Chut On écoute la télé chaque semaine sur Attitude :

Au programme cette semaine :

– Le film “si proche du soleil” avec les comédiens Quentin Santarelli et Christophe Favre,

– Le film « l’homme d’argile » avec la réalisatrice Anaïs Tellenne et Raphaël Thiery,

Pour l’actu télé :

– Anny Duperey pour “mort d’un berger” ,

– Jean Michel Tinivelli pour “Rivière perdue”,

– Brice de « l’amour est dans le pré »… »

