Chut on écoute la télé chaque semaine sur attitude avec de nombreux invités au micro d’Alain JEANNE !

22 avril 2024 Emissions

Actu ciné :

– Le film “Ici et là bas” avec Ludovic Bernard et Hugo Becker,

– Le film “Frères” avec En invité, Olivier Casas et Michel De Robert dont le film est inspiré,

Coups de coeur télé :

– “Terminal” qui débarque sur Canal avec Mohammed Hamidi le réalisateur,

– Bruno Solo pour “disparition inquiétante” sur France 2,

– Louison pour l’aventure Pékin Express… »

Jerome