Chut On Ecoute la Télé chaque semaine sur Attitude avec de nombreux invités !

8 janvier 2024 Emissions

« Chut On Ecoute la Télé chaque semaine sur Attitude avec de nombreux invités !

– Focus pour le lancement de la nouvelle mouture de Plus belle la vie, encore plus belle , sur TF1, en invité : la nouvelle productrice Clémentine Planchon, la réalisatrice Claire de la Rochefoucault et Jérôme Bertin alias Patrick Nebout,

– La série Sam sur TF1 avec sa nouvelle comédienne Hélène de Fougerolles,

– L’acteur Julien Paschal sur Netflix dans le prequel de la casa de papel “Berlin”,

– enfin actu cinéma pour le film “le voyage en pyjama” qui sortira le 17 janvier, Attitude reçoit Pascal Thomas et le comédien Alexandre Lafaurie… »

Jerome