Chut On écoute la télé : chaque semaine, toute l’actualité du cinéma, de la télé et des médias

25 mars 2024 Emissions

« Chut On écoute la télé : chaque semaine, toute l’actualité du cinéma, de la télé et des médias :

Au programme :

– L’équipe du film “la promesse verte” avec le producteur Christophe Rossignon, le réalisateur Edouard Bergeon et Alexandra Lamy,

Pour l’actu télé :

– Richard Orlinski pour son émission mercredi 27 mars sur TV5 monde “première fois au musée”,

– “Brigade Anonyme” ce mardi 26 mars sur M6 avec l’actrice Marilym Lima,

– Séries mania avec la réalisatrice Franco suédoise Charlotte Brändström et le bilan final de cette édition 2024 avec le Directeur artistique Frédéric Lavigne… »

Jerome