10 juin 2024 Emissions

« Chut on Ecoute la télé, chaque semaine toute l’actualité média télé et cinéma sur Attitude :

En invité :

– La chanteuse et comédienne Elsa Esnoult pour son album 7 mais aussi pour son rôle dans « les mystères de l’amour » ou « Amour gloire et beauté »,

– « Mariés au premier regard », Loïc fera le bilan de son aventure,

– ” la doc et le véto” avec le producteur de la série et Michel Cymès,

– Sarah Marx pour le téléfilm de France 2 “Des blessures invisibles »… »

