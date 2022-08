« Chut on Ecoute la télé fait sa rentrée ce lundi à 13h et ce mardi à 19h !

29 août 2022 Emissions

En invités d’honneur Franck DUBOSC et Louna Espinosa pour la sortie du film « rumba la vie »

Egalement, REBECCA HAMPTON pour la série « plus belle la vie »,

La Série ASTRID ET RAPHAËLLE,

« Scènes de ménages » avec FRÉDÉRIC BOURALY,

« Demain nous Appartient avec « RENAUD ROUSSEL… »

Jerome