Chut On Ecoute la Télé, l’actu de la télé, du cinéma et de la culture des médias chaque semaine sur Attitude !

4 mars 2024 Emissions

Au programme :

– Le film de Julien Carpentier “la vie de ma mère” qui sera accompagné de Agnès Jaoui et William Lebghil,

– Le film “14 jours pour aller mieux” ; en invité : Zabou Breitman, Maxime Gasteuil et Romain Lancry et le réalisateur,

Actu télé :

– Fanny Riedberger productrice, Esther Rollande pour le retour de “Lycée toulouse lautrec”,,

– Dylan Lapassade, jeune chanteur dans les coulisses de l’émission “n’oubliez pas les paroles”,

– La fiction “les bois assassins” avec Raïka Hazanavicius… »

