Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h !

3 juillet 2023 Emissions

Au programme :

– Actu cinéma avec le film “Cléo, melvil et Moi” ; en invité : le réalisateur Arnaud Viard et la comédienne Marianne Denicourt,

Coups de coeur télé :

– Christian Vadim pour Demain nous appartient,

– Zoï Severin et Claire Romain pour Ici tout commence,

– Chrystelle Labaude pour Un si grand soleil,

– Olivier Mag pour le retour de “En famille”,

– L’équipe de la nouvelle saison de OPJ saison 4… »

Jerome