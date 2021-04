Chut On Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h !!!

19 avril 2021 Emissions

Cette semaine Alain JEANNE reçoit :

– Eric Laurens le délégué régional Miss Poitou Charentes et Aquitaine pour Miss France

Coups de cœur télé avec

– Loup Denis Elion qui fait son arrivée dans Clem,

– Astrid Veillon qui revient pour une 5ème saison de Tandem,

– Véronique Préault, réalisatrice du documentaire “Ecoute le coeur des femmes” sur France 5,

– Guillaume Labbé à l’affiche de la nouvelle série “l’école de la vie”

– Caroline Riou dans Plus belle la vie présentera en avant première son duo musical avec David Ban son partenaire dans la série… »

Jerome