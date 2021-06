Chut on Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h !

21 juin 2021 Emissions

« Chut on Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h !

Au programme :

– Une spéciale du film “présidents”, avec la réalisatrice Anne Fontaine, Doria Tillier et Pascale Arbillot,

– 2ème coup de coeur cinéma consacré au film “l’instant présent” avec le réalisateur Florian Hessique,

– Créatrice du nouveau festival à Rochefort Soeurs Jumelles, Julie Gayet nous dira tout sur cette 1ère édition

– enfin, fête de la musique, quelques heures avant de monter sur la scène de Roland Garros, Sacha du groupe Début de Soirée sera sur Attitude pour la grande soirée sur France 2…

– Toute cette semaine, dans Chut on écoute la télé jouez et gagnez votre séjour pour 4 personnes en camping paradis… »

Jerome