Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h !

19 juillet 2021 Emissions

Dernière émission de la saison en mode musique et cinéma !!!

– Coup de cœur ciné consacré au film “c’est quoi ce papy” qui sortira le 11 Aout au cinéma avec le réalisateur Gabriel Julien-Laferrière et les comédiens Julie Gayet et Patrick Chesnais

– Page spéciale Francofolies avec Noé Preszow, Martin Luminet et Tim Dup,

– Enfin événement, elle a gagné la 10ème saison de The Voice, La Poitevine Marghe accompagné de son binôme de scène David Henry termineront la saison en chanson… »

Jerome