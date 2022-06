Chut on Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h !!!!

20 juin 2022 Emissions

– Coup de coeur ciné consacré à la sortie du film “irréductible” avec Jérôme Commandeur et Estéban,

Coups de coeur télé :

– Juliette Chêne pour Camping Paradis,

– Marion Vernoux réalisatrice du film “Comme des reines” sur France 2,

– spécial l’oubliée d’Amboise diffusé samedi prochain sur France 3 avec Philippe Bas et Lucia Passaniti,

– Immersion au coeur du tournage de la série “la doc et le véto” avec Dounia Coesens, Michel Cymès et Jérôme Fonlupt… »

