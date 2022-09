Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h !

5 septembre 2022 Emissions

Au Programme :

2 coups de coeur cinéma cette semaine :

– Le film “la page blanche” avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps et Murielle Magellan la réalisatrice,

– Le film “la dégustation” avec Yvan Calbérac, Isabelle Carré et Bernard Campan,

coups de coeur télé avec :

– Aurélie pons pour le film “Champion” ou elle partage l’affiche avec Kendji Girac,

– Ici tout commence

– Le téléfilm “a la folie” diffusé sur M6 avec la réalisatrice Andréa Bescond et Marie Gillain,

– Et en invité musique, le chanteur Gauvain Sers… »

