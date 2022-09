Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h !

12 septembre 2022 Emissions

Au programme :

Coup de coeur cinéma : le film “le tigre et le président” ; en invité, le réalisateur Jean marc Peyrefitte et Jacques Gamblin,

Coups de coeur télé :

– Liam Baty pour le Mystère Daval,

– Stéphanie Pillonca et Samuel Allain Abitbol pour le téléfilm de M6 “J’irai au bout de mes rêves”,

– toute l’équipe du téléfilm “les mystères de la duchesse” diffusé le 17 septembre sur France 3,

Enfin page spéciale festival de la fiction tv de la Rochelle avec la présidente du jury Sandrine Bonnaire et Stéphane Strano le président du festival… »

