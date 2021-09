Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

13 septembre 2021 Emissions

Cette semaine, une multitude d’invités :

coup de cœur ciné consacré au film “Les amours d’Anaïs avec Charline Bourgeois taquet et Anaïs Demoustier,

Musique, pour découvrir l’album de Léonie, les 3 vendéens viendront nous présenter Odeon Sunset depuis vendredi dans les bacs

Autre coup de cœur ciné consacré au film “Pourris gâtés” de Nicolas Cuche, en compagnie de Camille Lou et Gérard Jugnot

enfin le festival de la fiction tv de la Rochelle avec Guillaume de Tonquedec au micro d’Attitude ! »

