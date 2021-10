Chut on Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

25 octobre 2021 Emissions

« Chut on Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

De nombreux invités présents cette semaine au micro d’Attitude !

– L’équipe du film “les olympiades” qui sortira le 3 novembre au cinéma avec le réalisateur Jacques Audiard, et les acteurs Lucie Zhang, Makita Samba et Jehnny Beth,

Coups de coeur télé avec :

– Mayel Elhajaoui pour « Demain nous appartient « et son spectacle,

– Nicolas Anselmo à l’affiche de la série « Ici tout commence « viendra parler de Eliott,

– David Hourrègue le réalisateur de Germinal à la télé ce mercredi soir,

– Nicolas Cuche, Audrey Dana et Medi Sadoun pour le téléfilm diffusé ce lundi sur France 2 “l’ami qui n’existe pas… »

Jerome