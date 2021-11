Chut On Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

8 novembre 2021 Emissions

« Chut On Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

Au programme cette semaine :

Deux coups de coeur cinéma,

– Le film “Aline” avec Valérie Lemercier en invitée exceptionnelle et la co scénariste Brigitte Buc,

– Le film “A good man” avec marie Castille Mention-Schaar et jonas ben ahmed,

Coups de coeur télé :

– « Demain nous appartient » avec Alexandre Brasseur,

– « Plus belle la vie » avec Simon Ehrlacher,

– Alexia Barlier pour la nouvelle série « Sophie Cross »,

– Enfin, Christelle Oscar, déléguée du festival du film de Sarlat… »

Jerome