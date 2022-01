Chut On Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

17 janvier 2022 Emissions

Au programme cette semaine :

– Le 50ème film de Claude Lelouch (en invité d’honneur) accompagné de Philippe Lellouche et Kev Adams,

– Le téléfilm “le prix de la trahison” diffusé le 22 janvier sur France 3 avec Cécilia Cara,

– enfin Maud Baecker pour sa nouvelle série sur France 2 “L’amour presque parfait… »

