31 janvier 2022 Emissions

« Chut On Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude :

Emission exceptionnelle cette semaine avec :

– La bande à Fifi, Philippe Lacheau, Julien Arruti et Elodie Fontan viendront nous présenter “Super héros malgré lui” ; le 2 février au cinéma

– spécial Je te promets la série de TF1 : en invité la productrice Aline panel et Camille Lou,

– Melvil Poupaud et Fanny Ardant pour “Les jeunes amants” le nouveau film de Carine Tardieu,

– Le téléfilm “les particules élémentaires” sur France 2 avec Déborah François et jean Charles Clichet… »

Jerome