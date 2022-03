Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

21 mars 2022 Emissions

Au programme de ce numéro inédit :

– Le film “La brigade” : en invité Louis julien Petit le réalisateur, Liza Benguigui la productrice, et les comédiens Amadou Bah, Fatou Kaba et Audrey Lamy…

– Christophe Barratier et Mélanie Doutey pour la sortie du film “le temps des secrets”,

Coups de coeur télé :

– Virginie Ledoyen pour “l’île aux 30 cercueils” sur France 2,

– Fabian Wolfrom l’interprète de Louis Guinot dans « Ici tout commence »… »

Jerome