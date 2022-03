« Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

28 mars 2022 Emissions

« Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

Au programme de ce numéro inédit :

– La nouvelle série Disney+ « Parallèles” avec le réalisateur Quoc Dang Tran et Thomas Chomel,

Deux coups de coeur télé :

– La fiction de M6 “elle l’a sauvé” avec le réalisateur Ionut Teianu accompagné de Lio, Laura Sepul et Clément Manuel,

– Julie de bona pour la fiction “mise à nu” diffusé mercredi soir sur France 2,

– Appel à casting avec Olivier Casas le réalisateur de “Babyphone” prépare son nouveau film dans la région et recherche activement 2 enfants… »

Jerome