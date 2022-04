Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

11 avril 2022 Emissions

« Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

Au programme cette semaine :

– Le film événement “La revanche des crevettes pailletées”, : en interview : les 2 réalisateurs Cédric le Gallo et Maxime Govare, accompagnés de toute une partie des comédiens…

Coup de coeur télé :

– Hélène Degy de retour dans “un si grand soleil”,

– Lorie sur le tournage des mystères de la duchesse… »

Jerome