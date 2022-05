Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

16 mai 2022 Emissions

Coup de coeur cinéma de la semaine :

– le film “j’adore ce que vous faîtes” avec Philippe Guillard, Antoine Bertrand et Artus…

Coups de coeur télé :

– Soufiane Guerrab pour la série “Visions”,

– Christian Gérin, Michel Cymès, Dounia Coesens et Thierry Binisti pour “La doc et le véto” ce mardi à la télé,

– Charlie Dupont, le héros de “la faute à Rousseau”, sur France 2, il sera accompagné de la productrice et du réalisateur… »

Jerome