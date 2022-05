Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

23 mai 2022 Emissions

– Actu ciné avec une spéciale “Hommes au bord de la crise de nerfs” avec Audrey Dana, Michaël Grégorio et Laurent Stocker,

Pour la télé :

– La série Tandem avec Astrid VEILLON et Stéphane Blancafort,

– Alexandra Naoum l’interprète de Louise dans Demain nous appartient reviendra sur la mort de son personnage et ses projets,

– Les élèves à l’honneur et en invité pour “la faute à rousseau”,

– Valérie Brochard de la chaine LCP pour parler de l’émission “liberté, égalité, scolarité” ; un 4ème numéro avec Gérard Jugnot… »

Jerome