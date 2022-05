Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

30 mai 2022 Emissions

« Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

Actu cinéma :

– Le film “c’est magnifique” avec Clovis Cornillac et Lilou Fogli,

Coups de coeur télé :

– Marion sur 13ème Rue avec Louise Monot,

– Samira Lachhab pour le final de “la faute à rousseau” sur France 2,

– Gérard Klein pour évoquer sa carrière et présenter son dernier livre… »

Jerome