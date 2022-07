Chut on écoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

« Chut on écoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

Au programme pour cette avant-dernière de la saison :

– L’équipe du film “maison de retraite” avec Thomas Gilou, Lou Gala et Ludovic Berthillot qui reviendront sur le succès du film,

– Régis Maynard qui interprète Eric Normand dans « Plus belle la vie » présentera plusieurs extraits de son album “Now Future”,

– Terence Telle alias Gaetan dans « Ici tout commence « présentera ses nombreux projets et reviendra sur sa participation à Danse avec les stars,

– Hector Langevin pour parler de « Demain nous appartient « mais aussi musque, pour découvrir Hector DJ… »

