18 juillet 2022 Emissions

« Chut On Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

C’est la dernière de la saison cette semaine avec au programme :

Un entretien exclusif avec Jean Marc Barr, pour évoquer avec lui ses projets, ses souvenirs du grand bleu,

Spécial OPJ , la série revient le 28 juillet sur France 3, en interview le producteur, le réalisateur et trois comédiens,

Pascal Légitimus viendra parler de ses projets et de l’alphabétisier,

Martin Lamotte viendra évoquer ses souvenirs de tournage… »

