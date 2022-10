Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

24 octobre 2022 Emissions

A l’affiche cette semaine :

Une spéciale “L’école est à nous” avec le réalisateur et les comédiens Sarah Suco et Gabin Jouillerot,

Coups de coeur télé :

Aurélie Pons et Julie Sassoust pour Ici tout commence,

Medi Sadoun pour “Addict”,

Horya Benabet pour “Plus belle la vie”,

– Découverte musicale avec le chanteur Petit K pour découvrir son album sorti en juin dernier… »

Jerome