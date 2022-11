Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

21 novembre 2022 Emissions

Au programme cette semaine :

– Le film “les miens” avec Roschdy Zem et Maïwenn,

– Second coup de coeur cinéma avec le film “Reste un peu” avec Gad Elmaleh,

Coups de coeur télé de la semaine :

– « la dernière reine de Tahiti » sur France 2 ; en invité Francis Bianconi (lecréateur de cette fiction) et Terence Telle,

– “l’homme de nos vies” sur M6 avec les comédiens Jonathan Zaccaï, Flore Bonaventura et Elodie Frégé… »

Jerome