Chut On Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

5 décembre 2022 Emissions

A l’affiche cette semaine :

– Le film “nos frangins” ; en invité Rachid Bouchareb, Samir Guesmi et Raphael Personnaz,

– Le film “Les pires” avec Mallory Wanecque et Johan Eldenbergh,

– Le film “Maestro” avec Bruno Chiche le réalisateur accompagné de la directrice musicale,

– Coup de coeur télé consacré à ” Enquête à coeur ouvert” sur TF1 avec Brigitte Fossey… »

Jerome