Chut On Ecoute la Télé, le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

9 janvier 2023 Emissions

Cette semaine le cinéma est à l’honneur avec trois équipes de film :

– “les cyclades” avec en invité : Marc Fitoussi et Olivia Côte,

– “Au revoir le bonheur”, avec quasiment toute l’équipe,

– “les cadors” avec le réalisateur Julien Guetta et le comédien Grégoire Ludig,

– Coup de coeur télé consacré à l’événement série de TF1 “Lycée Toulouse Lautrec”… »

