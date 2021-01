Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude

11 janvier 2021 Emissions

« Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude :

Cette semaine en invité :

– La famille Gayat que vous avez découvert dans l’émission “familles nombreuses leurs vies en XXL”,

– Walid Berissoul viendra parler de son documentaire “Boris Jonhson, l’illusionniste du Brexit” diffusé ce mardi soir sur France 5

– Stéphane Strano et Alix Poisson pour le nouvel épisode de la collection de téléfilm “disparition inquiétante” diffusé ce mercredi sur France 2

– Marie Clothilde Ramoz Ibanez pour la série “un si grand soleil”,

– enfin et pour la première fois dans Chut on écoute la télé, Karine Le Marchand en invitée d’honneur pour nous présenter son programme “opération renaissance” sur M6… »

Jerome